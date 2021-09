Come ogni anno, a fine settembre arriva il momento della verità: ossia, quanto pagheremo in più (o in meno) di premio di cassa malati? Verosimilmente già la settimana prossima il Consiglio federale annuncerà l’eventuale rincaro per il 2022. Stando alle prime stime di comparis.ch i premi di cassa malati segneranno un aumento inferiore all’1%, e questo nonostante sia in vista un aumento del 2-3% dei costi per le prestazioni assicurate. In attesa di notizie da Berna, il Ticino ha nel frattempo preso posizione sul progetto della Confederazione di aumentare, nell’ambito dell’imposta federale diretta, la deduzione relativa ai premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione contro gli infortuni. Oltre alla sostanziale adesione alla proposta messa in consultazione...