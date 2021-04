Con un comunicato, la Lega dei Ticinesi si è detta «fortemente preoccupata» per il deficit del consuntivo 2020, che vede un disavanzo di oltre 165 milioni. «Il Canton Ticino vive come buona parte del resto del mondo, un’emergenza pandemica che ci auspichiamo possa finire presto. L’emergenza pandemica è accompagnata da un’emergenza socio-economica, che si preannuncia molto grave. I segnali di grave indigenza economica che arrivano dal nostro territorio e dai Paesi limitrofi sono fortemente preoccupanti», afferma la Lega.

«Il Cantone non può più permettersi di regalare ai comuni di frontiera italiani circa 90 milioni all’anno. Ora con il nuovo accordo sembrerebbe che la situazione ristorni venga sostanzialmente perpetrata fino al 2034. La Confederazione deve a nostro avviso indennizzare il Canton Ticino per questo funesto accordo. L’indennizzo deve ammontare alla totalità dei ristorni».

«Una riforma della spesa pubblica cantonale per il personale è necessaria per permettere al Governo di gestire l’amministrazione in base a criteri di efficacia ed efficienza. Inoltre non si può più continuare ad aumentare la spesa pubblica per il personale che ha già largamente superato il miliardo di franchi. In questo senso il gruppo Lega ribadisce il ‘‘no’’ al risanamento miliardario della cassa pensioni ‘‘Rolls-Royce’’ dello Stato, che il Governo vorrebbe risanare prelevando ancora dalle tasche dei contribuenti».