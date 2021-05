Prestazione ponte rafforzata da maggio

La Prestazione ponte COVID, l’aiuto economico in vigore in Ticino dal 1. marzo per chi attraversa un periodo difficile a causa della pandemia, sarà ampliata, rafforzata ed estesa.

Lo ha deciso ieri la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio sottoscrivendo il rapporto del deputato Lorenzo Jelmini (PPD) che, come proposto nel Messaggio governativo, intende allentare i criteri per accedere all’aiuto, allargando così la cerchia dei beneficiari rispetto a quanto previsto inizialmente. Fra la modifiche più rilevanti anche il raddoppio degli importi erogati ai beneficiari della prestazione. Infine, la misura sarà estesa nel tempo e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021 e non più «solo» fino alla fine del mese di giugno.

La diatriba sulla retroattività della misura

La commissione ha inoltre deciso di rendere questo ampliamento della prestazione retroattivo al 1. maggio. In un primo momento, la scorsa settimana, l’organo parlamentare ipotizzava di spostare tale data al 1. marzo (ovvero dalla sua entrata in vigore). Nel suo messaggio, invece, il Governo proponeva al plenum di ampliarla a partire dal 1. giugno. Alla fine, dopo una lunga discussione, la Gestione ha quindi optato per un compromesso, rendendola retroattiva dal 1. maggio. La palla passa ora al Gran Consiglio che si esprimerà nella sessione prevista a fine mese.

