L’Ufficio presidenziale del PPD ha nominato Federica Galfetti nuova segretaria cantonale e responsabile di Popolo e Libertà.

Federica Galfetti, 1981, residente a Sorengo, ha conseguito un Master in Scienze economiche all’Università della Svizzera italiana di Lugano nel 2006 e una Laurea triennale in Lettere moderne con indirizzo in Letteratura e arti all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2016.

Con esperienze lavorative in campo finanziario, in particolare nello studio fiduciario di famiglia, e successivamente nel giornalismo, svolgendo il praticantato al Corriere del Ticino, Galfetti ha iniziato la sua collaborazione con il Partito Popolare Democratico nel mese di settembre dello scorso anno, in qualità di collaboratrice scientifica e giornalista presso il segretariato cantonale di Bellinzona.

Nel corso dell’ultima seduta dell’Ufficio presidenziale, Galfetti è stata nominata segretaria cantonale, carica ricoperta in precedenza da Nicolò Parente, attuale collaboratore personale del consigliere di Stato Raffaele De Rosa.

Federica Galfetti è la prima donna in Ticino ad assumere questa carica in seno al PPD. La squadra, oltre a Galfetti si compone di Enea Monticelli, in qualità di collaboratore scientifico, Stefania Ruggia, segretaria amministrativa, mentre Amedeo Mapelli, avendo intrapreso una nuova formazione, continuerà a collaborare con Popolo e Libertà a tempo parziale.

