Quarta domenica di apertura per i negozi, «Fattibile ma serve consenso»

Aggiungere una quarta domenica alle tre di apertura generalizzata dei negozi è una via percorribile ma tutt’altro che in discesa. Volendo sintetizzare al massimo, è questa la risposta del Governo all’iniziativa parlamentare elaborata di Alessandro Speziali (PLR) che propone, in estrema sintesi, di concedere una giornata in più agli esercizi commerciali, di aumentare di un’ora, ossia fino alle 19, gli orari di apertura durante i festivi non parificati alla domenica e di raddoppiare da 200 metri quadri a 400 la superficie per ottenere la deroga per le località turistiche. La proposta liberale radicale, lo ricordiamo, andrebbe a modificare la nuova Legge sull’apertura dei negozi entrata in vigore il 1. gennaio 2020 e oggetto di ben quattro ricorsi al Tribunale federale. Un testo, ricorda l’Esecutivo cantonale, entrato in vigore «dopo un lunghissimo periodo di gestazione», ossia dopo che le parti sociali e i gruppi politici erano riusciti a trovare «un equilibrio tra le antitetiche rivendicazioni di carattere sociale e, rispettivamente, economico».

Se da un lato quanto proposto dall’iniziativa è – per quanto riguarda la quarta domenica e l’ora di apertura in più – «giuridicamente ammissibile, sia dal profilo del senso della legge cantonale, sia dal profilo della compatibilità con il diritto federale», il Consiglio di Stato fa presente che l’aumento del numero di domeniche necessiterebbe di una nuova fase di negoziazione in grado di portare a un consenso tra le parti interessate. Detto tra le righe, se il Gran Consiglio volesse percorrere questa via lo potrebbe fare, ben conscio però delle difficoltà che ne deriverebbero. In ogni caso, il Governo «è senz’altro disponibile a favorire la discussione e promuovere il dialogo tra le parti».

Sì, no, forse

Per arrivare al «sì» parlamentare la strada si preannuncia tutt’altro che spianata. A maggio, quando l’iniziativa era stata presentata, la proposta aveva raccolto il favore della Lega, un’apertura da parte del PPD e un «niet» dal PS, con le sigle sindacali UNIA e OCST che l’avevano contestata con forza.

La metratura

Per quanto riguarda invece l’aumento della metratura, il discorso è leggermente differente. Il Governo rileva che «con una simile modifica sarebbe più difficile giustificare l’occupazione del personale la domenica», ai sensi dell’Ordinanza 2 sulla Legge federale sul lavoro. «Limitando a 200 metri quadrati la superficie di vendita per i negozi nelle località turistiche, il legislatore ha voluto escludere da questa categoria i negozi della grande distribuzione a favore dei commerci più piccoli che maggiormente si adattano ai bisogni dei turisti». Per concretizzare questa proposta «occorre intervenire a livello di legislazione federale togliendo la limitazione sull’assortimento dei prodotti destinati ai turisti».

Un’altra modifica al testo

Qualora il Parlamento decidesse di dar seguito all’iniziativa di Speziali, questa legge cantonale (che prevede l’apertura dal lunedì al venerdì fino alle 19.00, il giovedì fino alle 21, il sabato fino alle 18.30 e la domenica fino alle 18) verrebbe modificata per la seconda volta in pochi mesi. Il testo, lo ricordiamo, prevedeva pure il divieto di vendita serale di bevande alcoliche, contestato da un’iniziativa parlamentare di Andrea Censi (Lega) e Fabio Käppeli (PLR). Lo scorso 12 aprile il Parlamento, accogliendo un compromesso elaborato dalla maggioranza della Commissione economia e lavoro (relatore lo stesso Speziali), aveva approvato un’eccezione valida per i prodotti fermentati.

