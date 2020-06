I giorni per la raccolta firme di iniziative popolari e referendum a livello comunale vanno estesi. È quanto propone la Commissione costituzione e leggi che ha sottoscritto il rapporto unico di Lara Filippini (UDC), che riprende l’iniziativa parlamentare elaborata di Piero Marchesi (UDC). In sostanza l’iniziativa chiede che, come previsto a livello cantonale, anche sul piano comunale i termini per la raccolta delle firme per l’esercizio del diritto di referendum e di iniziativa nei Comuni siano di 60 giorni anziché di 45 per il primo e di 100 giorni in luogo di 90 per il secondo.