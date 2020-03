Fabio Regazzi, sono in arrivo misure restrittive per l’economia, siete pronti?

«Ormai abbiamo capito che la situazione sta precipitando. Mi viene da dire che non è tanto il problema delle misure che verranno imposte, visto che diverse aziende stanno già agendo motu proprio, riducendo o sospendendo le attività. Riconosco che l’emergenza sanitaria è grave e che è giusto concentrare gli sforzi per il bene della nostra salute, ma non dimentichiamo le aziende e gli impieghi».

Ma cosa vi attendete?

«Siamo pronti a tutto, decisioni drastiche sono in parte già arrivate, ad esempio quella del settore edile di rallentare fortemente il lavoro per assenza di manodopera e di materiale che non è più reperibile come prima».

Anche voi imprenditori avete sottovalutato la situazione?

«Certo, non ho problemi a fare...