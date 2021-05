Tanti sì, ma anche qualche no. Il Consiglio di Stato ha risposto alla consultazione sulla quarta fase di riaperture proposte dal Consiglio federale. E se nel complesso il Governo si dice d’accordo con gran parte degli allentamenti su cui Berna deciderà mercoledì prossimo, non mancano le osservazioni critiche. In primis, secondo l’Esecutivo ticinese «le diverse fasi non dovrebbero essere subordinate tanto alla disponibilità della popolazione a farsi vaccinare, quanto piuttosto alla definizione di percentuali minime di persone vaccinate». Nel complesso, scrivono il presidente Manuele Bertoli e i colleghi, «concordiamo con le riaperture prospettate, anche se alcuni aspetti ci sembrano non del tutto coerenti con il livello generale degli allentamenti attuali». Ad esempio, fanno notare da Bellinzona, una persona vaccinata è esentata dalla quarantena dei contatti oppure può non indossare la mascherina in una casa per anziani. E quindi per il Governo «se si ritiene sufficientemente comprovato che non possono essere contagiose, occorrerebbe interrogarsi sull’obbligo della mascherina in generale».

Manifestazioni private

Il Cantone si dice inoltre contrario all’abrogazione generale dell’obbligo del telelavoro in caso di test ripetuti. Mentre per quanto riguarda le manifestazioni il Governo rileva che «è giustificato aumentare il numero di partecipanti ammessi», ma il limite di 30 persone anche all’aperto «risulta semmai prudente e poco coerente con le 300 persone che possono partecipare a una manifestazione politica o religiosa». In questo senso, il Consiglio di Stato chiede di alzare l’asticella fino a 30 persone anche per le manifestazioni private e per gli assembramenti.

Luce verde ai ristoranti

Un altro tema che ha fatto molto discutere in Ticino riguarda la ristorazione. Il Consiglio federale intende infatti riaprire gli spazi interni dei locali a partire dal 31 maggio. Una proposta che piace anche al Governo ticinese: «Riteniamo che la situazione epidemiologica favorevole, nonostante i timori che hanno accompagnato la precedente tappa di riapertura in riferimento in particolare proprio agli spazi esterni degli esercizi della ristorazione, consenta di effettuare questo passo con le regole valevoli dal 19 aprile per gli spazi esterni». Viene invece espressa «perplessità» sulla «comprensione e l’accettazione di regole diverse sull’utilizzo della mascherina ai tavoli interni e a quelli esterni».

Attività sportive

Sul fronte delle attività sportive, Bellinzona è piuttosto scettica sull’abolizione del divieto degli sport di contatto negli spazi interni. Inoltre, vengono espresse riserve «sull’abbandono della mascherina (per gli sport all’aperto, ndr)» e «l’aumento a 30 persone». Più in generale, a mente del Consiglio di Stato «le differenze tra le regole proposte per le attività all’aperto anziché al chiuso risultano a nostro avviso troppo marcate». Ma non solo: viene fatto anche notare il paradosso di «essere obbligati al telelavoro durante la giornata, nonostante i rigidi protocolli di sicurezza, e poi poter esercitare attività sportive di gruppo con contatti fisici senza mascherine né distanze nel tempo libero».

Per contro, l’Esecutivo ticinese si dice d’accordo con la proposta di Berna di esentare dalla quarantena le persone già vaccinate che sono entrate in contatto con un soggetto positivo. La stessa regola, ricordiamo, dovrebbe valere per le quarantene al rientro da un viaggio all’estero. Anche su questo punto Bellinzona concorda con il Governo federale: «Le persone vaccinate dovrebbero essere esentate».

