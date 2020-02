Durante il loro discorso di presentazione al congresso Sirica e Riget hanno ribadito le priorità che intendono dare al partito durante la loro copresidenza. Sirica, ad esempio, ad inizio discorso ha citato quella «bella ciao» che «evoca voglia di libertà e giustizia sociale», mentre Riget ha voluto ricordare il mezzo milione di persone in piazza durante la manifestazione del 14 giugno, così come i giovani che riempiono le piazze in favore del clima. In estrema sintesi, potremmo dire che le due parole chiave utilizzate da entrambi per definire il PS del futuro siano «entusiasmo» e «indignazione». Entusiasmo per rilanciare il partito e fare «proposte coraggiose», ed indignazione per «lottare contro un sistema economico che favorisce i pochi». Due parole chiave più volte ripetute durante il discorso e che, per dirla con Riget, porterà il partito a fare «un’opposizione costruttiva, aperta ai compromessi, ma non a tutti i costi».