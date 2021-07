Nella giornata di martedì il gruppo strategico per il rilancio del Paese ha presentato il suo piano di intervento, basato su quattro macro aree. Per i Verdi, però, un simile impegno e simili risorse andrebbero impiegati anche per contrastare la crisi climatica. «Il piano del gruppo di lavoro è ricco di parole chiave quali: “innovazione”, “digitalizzazione”, “formazione”, “competizione”, “crescita economica” e condito qua e là con qualche buon principio di “responsabilità sociale e ambientale”», si legge in una presa di posizione degli ecologisti. «Niente da dire, constatiamo con piacere che vi siano tante risorse ed energie da mettere in campo per contrastare una crisi e cogliere l’occasione per trasformarla in opportunità. Già, perché di crisi ce n’è un’altra che pende sulle nostre teste da molto più tempo e con un peso molto più grande, una crisi che aspetta provvedimenti massicci e coraggiosi almeno quanto quelli presi per contrastare l’esserino microbico dal nome regale».

Citando il «susseguirsi e l’intensificarsi» di fenomeni quali «il letterale “arrostimento” della parte occidentale del continente nord-americano» – dovuti al cambiamento climatico in atto – i Verdi rimarcano che «le richieste di un’attenzione maggiore alla problematica climatica sono completamente ignorate a favore di obiettivi non vincolanti». Per gli ecologisti «è tempo di darci seriamente da fare per adempiere ai nostri obblighi in materia climatica. Dobbiamo cogliere finalmente l’occasione di trasformare anche questa crisi in un’opportunità, costruendo una società e un’economia più resilienti, a basso impatto ambientale e basate su risorse locali».

In che modo? «È tempo di tavoli di lavoro che inseriscano l’economia nel contesto sociale e ambientale e non più il contrario», è la risposta dei Verdi. «È tempo di costruire un’economia che coinvolga la società in maniera più rappresentativa, perché abbiamo bisogno della creatività e del punto di vista di tutti e non solo di pochi. È tempo di mettere in campo tutte le risorse e l’attenzione che merita la crisi climatica, perché ne va del futuro del nostro Cantone e delle prossime generazioni».

