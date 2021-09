Il Cantone ha recentemente chiesto a Berna una compensazione, tramite la riserva del Consiglio federale, per sei misure attuate per contenere gli effetti economici della pandemia. Tra queste, lo ricordiamo, la rinuncia a prelevare la tassa di collegamento per il 2020. Ma non solo: il Consiglio di Stato ha chiesto che vengano riconosciute e rimborsate anche altre cinque misure: la rinuncia alla riscossione della tassa sulla sicurezza esterna di eventi sportivi; la riduzione delle tasse demaniali per uso suolo pubblico e degli affitti per attività commerciali di ristorazione e alloggio in stabili di proprietà del Cantone; lo sconto del 30% sulle tasse annue pagate dagli esercizi pubblici; la rinuncia agli interessi di ritardo maturati nel 2020 sui crediti fiscali e le spese sostenute per l’azione «Vivi il tuo Ticino». Totale: oltre 23 milioni di franchi, a fronte dei 13,2 oggi previsti dalla ripartizione della prima tranche da 300 milioni della riserva del Consiglio federale.

La riserva del Consiglio federale, va precisato, serve ai Cantoni a sostenere i settori colpiti dalla pandemia. Perché chiedere il riconoscimento di rinunce d’incasso come ad esempio la tassa di collegamento? Abbiamo girato la domanda al presidente del Governo Manuele Bertoli. «Come scritto nella risposta alla consultazione federale, il Canton Ticino intende utilizzare parte della riserva federale per il riconoscimento delle misure adottate su scala cantonale prima dell’adozione della Legge COVID-19, tenendo conto del fatto che nei primi mesi del 2020 anche i Cantoni hanno dovuto adottare misure urgenti e che in quei momenti non era ancora stato adottato l’articolo 12 della legge COVID-19 con le relative condizioni d’esecuzione».

«Il nostro Cantone, il primo della nazione ad essere investito dalla pandemia, ha dovuto agire come apripista. Per questo motivo, ritiene che le rinunce ad incasso, i versamenti indiretti o altri sostegni – segnatamente se indirizzati anche a beneficio di casi di rigore ai sensi delle modifiche approvate dall’Assemblea federale nel marzo 2021 o oggetto di decisioni prese nell’ambito della finestra di crisi –, debbano venir almeno parzialmente computati e rimborsati al Cantone, anche in assenza di singole decisioni impugnabili», prosegue il presidente del Governo. «Uno scritto in questo senso è stato da noi inviato il 25 agosto 2021 all’attenzione della Segreteria di stato per l’economia SECO chiedendo che venga accordata al Cantone la possibilità di imputare alla nostra quota di contributi federali supplementari in discussione gli importi che ragionevolmente sono stati messi a disposizione di quelle imprese che, da settembre 2020, avrebbero beneficiato dei contributi di cui alla Legge COVID-19».

