«Ripartire dalle emergenze e la madre di tutte le crisi è quella climatica»

Samantha Bourgoin, la politica si appresta a riaccendere i motori. Da dove suggerisce di ripartire?

«Dalle emergenze. Viviamo in un periodo di grandi crisi. Quella del Covid che tutti vivono sulla propria pelle non è nemmeno la più grave. La madre di tutte le crisi è quella climatica e come lo abbiamo sperimentato questa estate non si tratta più di uno scenario futuro ma ci siamo già dentro in pieno. Il Covid ci ha insegnato che affrontare una crisi in modo efficace è possibile».

Qual è il dossier prioritario nelle mani del Parlamento e sul quale auspica che a breve possa essere messo il punto finale?

«Anche a causa dei tempi lunghi della politica, purtroppo, pochi dossier riguardano le emergenze. Di sicuro non lo sono le richieste fatte da UDC e PLR di sgravi fiscale ai redditi alti. Noi Verdi...