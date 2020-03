È una proposta che regolarmente spunta come i funghi nella buona stagione. Passateci il modo di dire visto che si parla proprio della raccolta di porcini e affini in Ticino e della sua regolamentazione. Un argomento, questo, che ciclicamente torna sui banchi della politica cantonale. L’ultima proposta - contenuta in una mozione dell’ex deputato dell’UDC Piero Marchesi che approderà in Gran Consiglio nella sessione che si apre oggi - è l’introduzione di una tassa per i fungiatt stranieri. All’attenzione dei novanta deputati verranno sottoposti due rapporti della Commissione costituzione e leggi: uno di maggioranza (relatore il deputato socialista Carlo Lepori) che invita il Parlamento a respingere la proposta, e uno di minoranza (relatrice la deputata democentrista Lara Filippini) che raccomanda l’approvazione della mozione. Dal canto suo il Governo ha riconfermato la sua posizione contraria già assunta al momento di esprimersi su un’analoga mozione del 2014 dell’allora deputato in Gran Consiglio Marco Chiesa (UDC).

Le ragioni opposte

Per la maggioranza della Commissione «l’introduzione di una tassa da applicare unicamente ai raccoglitori di funghi provenienti dall’estero risulta per l’ennesima volta contraria alle leggi e ai principi dello Stato». Insomma, una simile tassa sarebbe discriminatoria per i «fungiatt» che provengono da oltre confine, mentre l’accesso ai boschi e la raccolta di funghi sono già tutelati dalle misure previste dall’attuale Legge cantonale. Di parere diametralmente opposto la minoranza, che cita l’introduzione in alcune zone in Lombardia di un patentino. I firmatari evidenziano che «i cittadini residenti nella vicina Italia giungono alle prime ore dell’alba a margine delle strade in montagna, raccogliendo a volte importanti quantità di funghi per poi rientrare al proprio domicilio senza neppure aver consumato un caffè in un esercizio pubblico della regione».

I molti precedenti

Come detto, il tema scalda gli animi della politica ticinese da diversi decenni. Dopo alcuni tentativi risalenti al 1986, al 1988 e al 1995, nel 1999 Silvano Bergonzoli, Luciano Poli e cofirmatari avevano presentato un’iniziativa «Per una regolamentazione della raccolta dei funghi». Essi ritenevano che fosse possibile introdurre una tassa «per gli stranieri che non pagano le tasse nei nostri Comuni, che entrano a frotte e fanno man bassa e vanno poi a venderli oltre frontiera». Dopo l’approvazione del Gran Consiglio, nel 2002 il Governo aveva però presentato il decreto legislativo che riprendeva le proposte dell’iniziativa, tranne quella di introdurre una tassa di raccolta per i non residenti. Nel maggio del 2005 il Legislativo aveva dato luce verde alla legge attualmente in vigore, ammettendo «l’impossibilità di imporre tasse e divieti di raccolta a non residenti in quanto la Costituzione federale vieta in modo chiaro ogni possibile forma di differenziazione». Per nove anni la questione era finita in «letargo», ma nel 2014 Chiesa aveva presentato la sua mozione, poi stralciata. Il 13 ottobre 2015 il Consiglio di Stato aveva poi licenziato il messaggio «Nuova legge sulla raccolta dei funghi». Il progetto proponeva di introdurre aree regolamentate, al cui interno, nel periodo dal 1. agosto al 31 ottobre, la raccolta di funghi era possibile solo a condizione di aver ottenuto un’apposita tessera, il cosiddetto patentino. Il numero delle tessere era limitato ed esse erano concesse prioritariamente ai residenti. Il testo era rimasto arenato per 18 mesi nell’allora Commissione della legislazione e, dopo aver preso atto del succinto rapporto di maggioranza della stessa Commissione, il Governo aveva deciso di ritirare il messaggio.

