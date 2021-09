«La questione è di natura politica, intervenga il Consiglio di Stato». Davanti ai cancelli della Cebi Micromotors di Stabio i sindacati UNIA e OCST lo hanno ripetuto senza mezzi termini, chiedendo al Governo una presa di posizione che andasse oltre gli aspetti prettamente giuridici del caso.

E così ieri mattina i rappresentanti sindacali hanno incontrato il consigliere di Stato Christian Vitta. Sul vertice le parti sindacali hanno mantenuto il massimo riserbo, rimandando la questione al dibattito di settimana prossima in Gran Consiglio. «Assisteremo con grande attenzione alla discussione parlamentare per capire come i partiti e l’autorità si posizioneranno sul tema», ha chiosato al Corriere del Ticino il segretario regionale di UNIA Giangiorgio Gargantini.

Più esplicito il consigliere di Stato...