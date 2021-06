Trent’anni dopo la sua fondazione, la Lega dei Ticinesi si è data un nuovo statuto e con esso pure una nuova organizzazione. La decisione è stata presa ieri a Rivera durante una riunione straordinaria (rigorosamente a porte chiuse) a cui era presente una cinquantina di membri del movimento tra consiglieri di Stato, granconsiglieri e municipali.

In futuro, la conduzione del movimento (oggi affidata al cosiddetto quadriumvirato) sarà assicurata da un consiglio esecutivo formato da sette persone, con a capo un coordinatore. A farne parte «di diritto» saranno i consiglieri di Stato, gli eletti alle Camere federali e il capogruppo in granconsiglio. Gli altri tre membri, invece, saranno eletti ogni quattro anni dall’assemblea del movimento tenendo conto di un’adeguata rappresentanza territoriale. Già, perché la creazione del consiglio esecutivo non è l’unica novità presente nei nuovi statuti: verrà creata anche un’assemblea, definita «l’organo supremo» della Lega, che sarà formata dai «soci» dell’Associazione, ovvero a grandi linee (ma ci torneremo) dagli eletti della Lega sul piano federale, cantonale e comunale. Per conoscere i nomi dei tre eletti, però, dovremo attendere settembre, quando sarà convocata l’assemblea. Nel frattempo, gli interessati a entrare nel consiglio esecutivo potranno candidarsi. Dopodiché, una volta formato il consiglio esecutivo, lo stesso sceglierà al proprio interno un coordinatore, un vice coordinatore ed eventualmente un portavoce.

Una nuova struttura

«Siamo nati come movimento monocratico e oggi diventiamo un po’ più democratici», spiega al Corriere del Ticino il consigliere di Stato Norman Gobbi al termine della riunione. «Siamo stati abituati per oltre vent’anni ad avere una figura di riferimento che era Giuliano Bignasca. E negli ultimi anni, anche stimolati dai municipali, ci siamo resi conto della necessità di darci una struttura che permettesse anche alla base elettiva di potersi esprimere ed essere parte attiva di un’associazione che negli anni è cresciuta». Insomma, chiosa Gobbi, «la Lega di trent’anni fa non è la Lega di oggi. E il Ticino di trent’anni fa non è quello di oggi. Era quindi giunto il momento di adeguarci».

Chi sarà socio?

Al secondo capitolo dei nuovi statuti, viene pure definito chi è socio della Lega e può dunque far parte dell’assemblea. Soci che si distinguono in tre categorie: fondatori, ordinari e onorari. Sono considerati soci fondatori i deputati in Gran Consiglio in carica, i consiglieri di Stato attualmente o già in carica, i consiglieri nazionali attualmente o già in carica e infine i «colonnelli» che non ricoprono una delle cariche appena descritte. Sono definiti soci ordinari i municipali in carica, mentre i soci onorari possono essere proposti da qualsiasi socio e devono poi essere eletti dal consiglio esecutivo.

Un po’ di storia

Gli statuti «originali» del movimento di Via Monte Boglia risalgono al 17 gennaio del 1991, quando Giuliano Bignasca, Flavio Maspoli e Mauro Malandra costituirono l’associazione Lega dei Ticinesi. E dopo la scomparsa del «Nano», primo e unico presidente della Lega, la conduzione del movimento era stata affidata prima al fratello Attilio Bignasca, affiancato dal gruppo denominato «i colonnelli» e infine al quadriumvirato composto dal consigliere di Stato Norman Gobbi, il vice sindaco di Lugano Michele Foletti, il capogruppo in gran consiglio Boris Bignasca e la municipale di Chiasso Roberta Pantani. Ora, come detto, il Movimento ha voluto darsi una nuova organizzazione.

