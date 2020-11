Far iniziare le lezioni un’ora dopo a una parte degli allievi delle scuole medie superiori per sgravare i trasporti pubblici. La proposta, avanzata dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) lo scorso venerdì 13 novembre, entrerà in vigore a partire da lunedì. Ma non sono mancate le polemiche. Ne abbiamo parlato con il direttore del DECS Manuele Bertoli.

Tutte le Scuole medie superiori hanno adattato la griglia oraria? Quante classi e quanti allievi saranno interessati? «Tutte le scuole medie superiori modificheranno l’orario d’inizio delle lezioni al mattino a partire da lunedì 23 novembre. La Scuola cantonale di commercio e il liceo di Bellinzona hanno spostato tutti gli orari in blocco di 45 minuti (le due scuole devono coordinare l’uso di spazi didattici in comune),...