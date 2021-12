Il documento proposto dal DECS presenta il pregio di evidenziare alcuni problemi inerenti ai corsi attitudinali e ai corsi base e di prospettare provvedimenti finalizzati alla loro risoluzione. Tuttavia, pur concordando nel denunciare alcuni limiti del sistema attuale, in parte indipendenti dalla scuola e dettati più che altro da dinamiche sociali esterne ad essa, si osserva che il modello proposto, in entrambe le varianti, non è necessariamente risolutivo di tali questioni. Questa, in estrema sintesi, la risposta del sindacato OCST-Docenti alla consultazione avviata dal DECS in merito ai livelli A e B alle scuole medie. «Ogni modifica del sistema deve essere fondata sulla corretta interpretazione di dati certi e completi, su una letteratura scientifica solida e proporre un disegno organico coerente in tutte le sue parti che garantisca l’eliminazione o almeno la riduzione dei problemi iniziali» prosegue la nota.