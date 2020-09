I Verdi sollecitano il Gran Consiglio affinché evada l’iniziativa cantonale che richiede il riconoscimento per il Ticino di «cantone a statuto speciale», «al fine di salvaguardare in maniera efficiente il suo mercato del lavoro».

Il sì ticinese all’iniziativa UDC, scrive il partito in una nota, «denuncia la necessità di intervenire urgentemente e in maniera risolutiva per tutelare le condizioni lavorative del nostro cantone. Disdire gli accordi bilaterali e colpevolizzare migranti e frontalieri con campagne denigratorie è chiaramente dannoso per il cantone oltre che assolutamente inefficace».

«Ignorare il problema sarebbe però altrettanto miope», fanno presente i Verdi, che già nel 2019 avevano presentato un’iniziativa cantonale per chiedere alla Confederazione di occuparsi urgentemente della questione attraverso l’istituzione di uno statuto speciale per il Ticino e per altre zone di frontiera con problematiche analoghe.

«Purtroppo, ad oggi, questo atto risulta ancora inevaso. Come mai il Gran Consiglio, la sua commissione Economia e Lavoro e i suoi membri non hanno interesse ad accelerare la procedura? I tempi sono maturi e il Ticino ha espresso chiaramente il suo disagio con il voto in controtendenza di domenica», sottolineano i Verdi. Per attuare contromisure specifiche alle conseguenze negative degli accordi di libera circolazione, «sono necessarie maggiori competenze cantonali in materia di diritto del lavoro, ad esempio attraverso la possibilità di fissare salari minimi economici (e non sociali), il rafforzamento dei contratti collettivi, maggiori controlli delle condizioni contrattuali o lotta attiva agli abusi».

