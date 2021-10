Servizi di primo intervento, il rapporto torna in Gestione

Il rapporto sulla mozione presentata nel 2013 da Michele Guerra (Lega) e co-firmatari sulla «Coordinazione dei servizi di primo intervento» torna in Gestione. La commissione aveva firmato il rapporto nel quale invitata il Governo ad adoperarsi per trovare una soluzione in tempi rapidi che evitasse disparità di finanziamento tra i servizi. Ad esempio, oggi il servizio ambulanze nelle Tre Valli costa ai Comuni tre volte tanto (pro-capite) rispetto al Luganese. Durante il dibattito, il consigliere di Stato Raffaele De Rosa ha però espresso alcuni dubbi su quanto chiesto dal Legislativo e quanto presente nella mozione. Il Parlamento, dopo una lunga discussione, ha quindi optato per il rinvio per chiarire con il Governo questi aspetti. Una decisione che non è affatto piaciuta a Guerra: «Quasi 10 anni fa ho depositato la mozione con i colleghi Celio e De Rosa. Chiedevamo di valutare vari modi per risolvere il problema del costo pro-capite dei servizi di pronto intervento. Dopo svariate riunioni è arrivato il rapporto (poi firmato da tutti) che accoglieva parzialmente e ai sensi dei considerandi la mozione. Oggi, però, buona parte di chi lo ha firmato ne ha chiesto il rinvio perché De Rosa ha indicato che a suo parere l’unica via proposta era spalmare i costi su tutto il Ticino, creando qualche grattacapo fra i rappresentanti delle altre regioni». In realtà, per Guerra «l’atto chiedeva anche di lavorare su maggiori coordinazioni fra gli enti ed il rapporto apriva altre strade» e quindi ora il suo augurio «è che non si vogliano cambiare gli intenti generici a cui la commissione era giunta». «Vigilerò - conclude - affinché non lo si faccia e se non dovesse essere così, non escludiamo di percorrere altre vie, come la raccolta firme. Ma spero si possa giungere a un compromesso».