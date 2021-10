In data odierna il Gruppo UDC in Gran Consiglio, con primo firmatario Paolo Pamini, ha depositato un’iniziativa parlamentare urgente per chiedere al Consiglio di Stato di emettere dei certificati COVID validi in caso di esito negativo nel quadro di test nelle aziende. «Già la settimana prossima il nostro gruppo chiederà il voto d’urgenza in aula e se almeno due terzi del parlamento dovesse sostenere la proposta, si potrebbe ottenere una veloce applicazione» si legge nella nota diffusa dal partito.