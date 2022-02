Prima ha superato lo scoglio parlamentare, poi quello popolare, infine pure quello del Tribunale federale. E ieri, la tassa di collegamento è nuovamente tornata in Parlamento, dove quest’ultimo ha dato via libera al «balzello» sui posteggi, rendendolo di fatto realtà a partire dal primo gennaio del 2025. Insomma, dopo un iter lungo e travagliato iniziato otto anni fa e una pandemia di mezzo, fra tre anni si parte per davvero.

Attenzione, però. Il voto di ieri rappresentava solo il penultimo «ostacolo» per la tanto discussa misura: a tre anni dalla sua entrata in vigore, nel 2028, è infatti previsto che il Legislativo si esprima nuovamente sulla base di una valutazione dell’efficacia della tassa nel perseguire gli obiettivi per cui è nata; orientare la domanda di mobilità verso il trasporto pubblico e generare risorse finanziarie per sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico. Ossia: dopo tre anni «di prova», se sarà ritenuta efficace nel perseguire questi obiettivi allora resterà in vigore, altrimenti cadrà.

Un sì con qualche precisazione

Niente da fare, dunque, per l’iniziativa portata avanti dall’UDC che, alla luce dei cambiamenti avvenuti dal 2015 ad oggi, chiedeva di abrogare la tassa. Alla fine, ad avere la meglio (con 59 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astenuti) è stato il compromesso trovato alcune settimane fa in Commissione gestione e finanze. Un compromesso - sostenuto da tutti i partiti di Governo (Lega, PLR, PPD e PS) come pure da Verdi e PC - che prevede, appunto, l’entrata in vigore della tassa dal 1. gennaio 2025. Ma non solo: viene pure chiesto al Governo di «stabilire e rendere noti almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore della tassa gli obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere alla fine dei tre anni di monitoraggio». Ma c’è di più: il Parlamento chiede pure all’Esecutivo di inserire nel regolamento di applicazione della Legge le indicazioni necessarie, «per quanto possibile», per chiedere ai proprietari dei posteggi di esonerare dalla tassa alcune particolari categorie di utenti. Il riferimento, in questo caso, va alle persone «particolarmente fragili a livello finanziario» (come chi è in assistenza e segue un percorso di reinserimento lavorativo), oppure alle persone che, lavorando di notte o in orari particolari, di fatto non possono beneficiare dei trasporti pubblici. Infine, un altro dettaglio rilevante da segnalare riguarda il fatto che nel rapporto approvato dal Parlamento viene messo nero su bianco che la tassa non avrà effetto retroattivo.

Il dibattito

Durante la discussione in aula, la relatrice del rapporto Anna Biscossa (PS) ha ricordato che «questa tassa andrà a colpire le zone ad alta densità di traffico, dove, appunto, ci sono grandi generatori di traffico. Ossia zone in cui, come il Mendrisiotto, la situazione ambientale è inaccettabile da decine di anni». Sulla questione ambientale le hanno poi fatto eco anche la deputata dei Verdi Claudia Crivelli Barella, la quale ha sottolineato che «il territorio non è un bene infinito e rinnovabile», e pure la collega del PS Daria Lepori, che ha sottolineato la delicata situazione in alcune zone del cantone dal punto di vista delle emissioni di polveri fini.

La sovranità popolare non va interpretata. Va solo rispettata e applicata

Al centro dello scacchiere politico, PLR e PPD hanno ricordato la loro contrarietà alla tassa. Tuttavia, entrambi, per rispettare la volontà popolare hanno approvato l’entrata in vigore a partire dal 2025. «La sovranità popolare non va interpretata. Va solo rispettata e applicata», ha ad esempio affermato il capogruppo popolare democratico Maurizio Agustoni. Sulla stessa linea, pure la Lega dei ticinesi. «Di fronte a problemi gravi, le soluzioni talvolta possono anche essere antipatiche», ha spiegato il deputato Michele Guerra, ma «oggi, dopo diversi anni pesantemente condizionati dalla pandemia, arriviamo ad applicare la volontà popolare con una soluzione razionale e ragionevole». Qualche stoccata è invece arrivata all’indirizzo dei democentristi. «Fa strano vedere come su alcuni temi l’UDC dia importanza al voto popolare e invece in questo caso chieda di abrogare una legge approvata dal popolo: due pesi e due misure», ha rimarcato la capogruppo del PLR Alessandra Gianella. Durante la discussione, il capogruppo democentrista Morisoli, così come la deputata Roberta Soldati, hanno rispedito le accuse al mittente, spiegando che dal 2015 ad oggi sono cambiate molte cose: «La vera domanda da porsi - ha rimarcato Soldati - è se questa tassa sia oggi ancora attuale, oppure no». Più lapidario Morisoli: «È una tassa inventata per fare cassa e che peggiora la situazione dei ticinesi».

Quel cerchio ora avrà più difficoltà a circolare...

Soddisfatto, dal canto suo, il direttore del DT Claudio Zali, il quale ha ringraziato la relatrice Biscossa «per il difficile lavoro di mediazione svolto in commissione». Una mediazione che, ha aggiunto ironicamente Zali, «sembrerebbe aver portato alla quadratura del cerchio, che ora avrà più difficoltà a circolare...».

Ad ogni modo, come detto, il prossimo appuntamento tra la tassa di collegamento e il Parlamento è già fissato per il 2028.

