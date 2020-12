Tuttavia, rispetto al preconsuntivo di agosto - quando si ipotizzava un disavanzo di quasi 270 milioni -, si registra un leggero miglioramento. «Determinante - scrive il Governo in una nota - è stato l’aggiornamento delle stime del PIL relative al 2020 prese in considerazione per la valutazione dei gettiti, che prevede un leggero miglioramento rispetto ad agosto (prudenzialmente considerato al -6%, contro il -8% considerato nel precedente rapporto)».

Tra le maggiori spese si citano: +60 milioni di contributi per ospedalizzazioni nel Cantone, +10.1 milioni di spese legate all’emergenza sanitaria, +9 milioni di contributi per agevolazioni tariffali nel settore della mobilità, +4 milioni di contributi a istituti per invalidi e +3.4 milioni di contributi alle case anziani. I minori ricavi sono determinati principalmente dalla riduzione dei gettiti fiscali per 173.1 milioni di franchi, dal mancato incasso della tassa di collegamento per 18 milioni e dalle minori entrate dell’imposta alla fonte per 12.3 milioni. Si riducono poi di 9 milioni di franchi rispetto al preventivo la quota sul ricavo IFD, di 5.5 milioni le tasse del registro fondiario, di 5.4 milioni le multe per infrazioni alla circolazione stradale, di 5.2 milioni le entrate nell’ambito della formazione professionale, di 4.9 milioni le tasse della sezione circolazione, di 4.5 milioni le tasse degli uffici d’esecuzione e fallimenti e di 2.5 milioni le tasse sulle case da gioco.