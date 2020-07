«Il Consiglio di Stato è consapevole di una sottorappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle aziende pubbliche e parapubbliche» e pertanto inciterà «i servizi coinvolti nel proporre delle candidature femminili al momento del rinnovo delle cariche». L’obiettivo è quello di raggiungere una rappresentanza di entrambi i sessi di almeno il 30%, così come previsto dal regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato. È quanto ha ribadito lo stesso Esecutivo nel rispondere a un’interrogazione del 23 settembre scorso delle deputate Tamara Merlo e Maristella Patuzzi (Più Donne).

Le ragioni di questa sottorappresentanza, prosegue il Governo, «sono multiple e derivano dalle disparità di genere che persistono nel mondo del lavoro», come ad esempio «la segregazione orizzontale (concentrazione dell’occupazione femminile in un ristretto numero di settori), la segregazione verticale (maggiori difficoltà di accesso per le donne alle posizioni dirigenziali), le disparità salariali, la necessità di conciliare lavoro e famiglia e il lavoro a tempo parziale quale caratteristica tipica dell’impiego femminile». Inoltre, può essere dettata «dalla cultura aziendale alla quale può essere posto rimedio inserendo nei propri obiettivi strategici anche la promozione delle carriere e della rappresentanza di genere equa negli organi strategici e direttivi delle aziende».