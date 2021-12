Non sembra proprio esserci pace per la Magistratura ticinese. Gli strascichi del preavviso negativo dello scorso anno del Consiglio della magistratura nei confronti di cinque procuratori pubblici – poi rieletti lo scorso settembre dal Parlamento – si sono trascinati anche nel corso del 2021. In una sentenza che a oggi è un unicum nella storia giudiziaria del Cantone, ha riferito il portale LiberaTv, il Tribunale d’appello ha infatti accolto a maggioranza l’istanza di ricusa dell’organo di vigilanza, presentata da Marisa Alfier, uno dei cinque magistrati sfiduciati. Quest’ultima, lo scorso 22 marzo, aveva ricevuto una segnalazione sul suo operato che, come da prassi, è di competenza del Consiglio della magistratura. La pp ha però ritenuto che l’organo di vigilanza presieduto dal giudice Werner...