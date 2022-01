«Da parte nostra c’è grande soddisfazione per la decisione del Tribunale federale, che ha tutelato la legge ad eccezione di alcuni aspetti puntuali», ha affermato il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Christian Vitta, nel commentare la sentenza dell’Alta corte di Losanna sull’apertura dei negozi che in buona sostanza ha dato via libera alla Legge cantonale. Uno di questi aspetti è proprio il legame tra il testo legislativo e il Contratto collettivo di lavoro per il settore della vendita. «Un punto che aveva diviso anche il Parlamento, con il plenum che per un voto aveva approvato questo emendamento», ha ricordato Vitta. L’Alta corte, come detto, «ha stralciato questo articolo ma ha confermato che la Legge resta in vigore».

Resta ora da capire cosa ne sarà del CCL. Il...