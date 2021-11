«Solo un’uditrice, ma ha portato informazioni rilevanti»

Il caso dell’ex funzionario del DSS condannato per stupro approda, seppur molto marginalmente, ancora una volta in Gran Consiglio. In apertura della sessione, il deputato dell’MPS Matteo Pronzini ha infatti chiesto lumi sulla presenza della presidente della Gestione Anna Biscossa (PS) alle riunioni della Sottocommissione finanze del Gran Consiglio, la quale sta definendo il mandato per l’audit “esterno” sulla gestione della vicenda all’interno dell’Amministrazione cantonale.

Pronta la replica del secondo vicepresidente della Gestione – nonché coordinatore della Sottocommissione finanze, Michele Guerra – il quale ha specificato che Biscossa è presente in qualità di uditrice. «È una parassi nata sotto la presidenza della Gestione targata Matteo Quadranti, il quale aveva chiesto e ottenuto di poter partecipare quale uditore alla luce del dissesto finanziario. Biscossa ha chiesto e ottenuto la stessa cosa». Ma non solo: «La collega ha portato informazioni molto rilevanti, delle quali abbiamo debitamente tenuto conto». Per quanto riguarda le tempistiche per eventualmente arrivare all’audit, Guerra non ha potuto sbilanciarsi ma ha confermato che i lavori sono «in dirittura di arrivo».