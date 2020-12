Qual è la cosa più bella che le è capitata in questo 2020?

«Sicuramente il fatto di aver riscoperto alcuni valori mentre tutto si fermava e la nostra vita cambiava. Quando tutto ha chiuso sono rimasto molto a casa e ho dedicato il mio tempo alla famiglia, a mia moglie e ai miei figli».

E quella più brutta?

«Il distacco da diverse persone care in una situazione in cui non si poteva vivere in maniera compiuta il cordoglio. Ho detto addio a mio nonno, ad Attilio Bignasca e a Oviedo Marzorini. Se ne sono andate diverse persone alle quali ero davvero affezionato da una vita. Sento di mandare un segno di vicinanza a tutti coloro che hanno sofferto e hanno avuto lutti. Mesi difficili per tutti».

Il fatto di essere presidente del Governo ha cambiato il suo modo d’essere e di porsi?

«Dopo dieci anni in Governo...