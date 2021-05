«Sono soddisfatto e arrabbiato», ci dice Ghiringhelli nel commentare la sentenza del Tribunale federale che ha accolto il suo ricorso, sancendo l’annullamento del voto del febbraio 2020 sull’iniziativa sulla legittima difesa. «Soddisfatto perché questa sentenza dovrebbe garantire che in futuro il Consiglio di Stato si guarderà bene dal diffondere informazioni fuorvianti in occasione di una votazione. Ma sono anche arrabbiato perché il rifacimento della votazione comporterà perdite di tempo e denaro».

Il «Guastafeste» propone quindi una possibile soluzione: un nuovo voto, ma questa volta del Parlamento cantonale: «Si potrebbero ancora evitare queste perdite se il Gran Consiglio decidesse di fare marcia indietro e approvasse perlomeno il controprogetto che aveva bocciato nel 2019, perché in tal caso il nostro comitato ritirerebbe l’iniziativa e il controprogetto entrerebbe in vigore senza una votazione popolare». A questo proposito, Ghiringhelli chiederà ai deputati di valutare la possibilità di ripetere il voto. «Durante la discussione di due anni fa qualcuno ha confuso il Parlamento parlando di violazioni del diritto federale e disparità di trattamento».

La richiesta di rimettere in votazione il controprogetto verrà avanzata lunedì dall’UDC all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. A confermarlo, via social, è il capogruppo Sergio Morisoli: «Sarebbe un modo elegante per ripartire da zero».