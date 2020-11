Il partito comunista chiede la sospensione dei termini per referendum e iniziative popolari. In una missiva inviata al Governo, il PC scrive infatti: «Riteniamo che l’attuale situazione pandemica e le conseguenti e opportune misure di protezione sanitaria impediscano un normale svolgimento dei diritti previsti della nostra democrazia diretta».

Durante le raccolte di firme per iniziative popolari e referendum il limite degli assembramenti a 5 persone, «per quanto giustificato, rischia di venir infranto da spontanei capannelli di persone interessate a discutere del tema». Allo stesso modo, «entrare in contatto, pur con tutte le attenzioni del caso, con numerosi cittadini presentandosi in piazza con bancarelle o raccolte volanti espone i nostri attivisti e i nostri interlocutori ad un rischio di contagio accresciuto».