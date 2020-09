Spazio ai più giovani?

Estendere il diritto di voto a livello federale anche ai 16.enni. Un argomento che per molti anni è stato tabù ma che giovedì ha vissuto una tappa importante, quando il Consiglio nazionale ha approvato – con 98 voti (Verdi, PS, Verdi liberali e vari deputati di PLR e Centro) contro 85 e due astensioni – un’iniziativa parlamentare in tal senso di Sibel Arslan (Verdi). Il dossier passa agli Stati e in caso di sì della Camera alta toccherà al popolo esprimersi in ultima battuta. Il tema è stato molto dibattuto anche in Ticino: nell’ottobre del 2009 il Gran Consiglio ticinese aveva bocciato con 43 voti contrari, 31 a favore ed 1 astenuto la proposta di abbassare l’età di voto, presentata nel 2007 dal deputato socialista Nenad Stojanovic. In ogni caso, il tema è destinato a tornare in Gran Consiglio...