Stanziati 42 milioni per il turismo ticinese

Il settore turistico è uno degli attori economici più importanti del Ticino, capace di generare circa il 10% del prodotto interno lordo cantonale e il 12% del totale dei posti di lavoro. E non vanno dimenticati gli investimenti nel settore e l’indotto da essi generato. Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio che, in base alla Legge sul turismo, prevede per il quadriennio 2022-2025 lo stanziamento di un credito quadro di 18 milioni di franchi a sostegno degli investimenti strutturali e delle attività nel settore turistico e di un credito quadro di 24 milioni di franchi per il finanziamento delle attività di promozione svolte dall’Agenzia turistica ticinese (ATT). Un credito necessario non solo per permettere al settore di percorrere quel sentiero di crescita imboccato prima della pandemia (superata anche grazie ad un intervento cantonale tradottosi in una campagna di marketing verso il resto della Svizzera nell’estate 2020 e nell’iniziativa «Vivi il tuo Ticino»), ma anche perché il credito per il quadriennio 2018-2021 è pressoché esaurito. Lo stesso, ha sottolineato il Governo in una nota, ha permesso di sostenere 62 progetti per circa 14,5 milioni di franchi di contributi a fondo perso. Il volume complessivo di investimenti generati ammonta invece a circa 123 milioni di franchi. E dal Dipartimento delle finanze e dell’economia giunge ottimismo sulla possibilità di ottenere risultati simili anche nei prossimi quattro anni. «Malgrado il difficile contesto pandemico il settore turistico ha mantenuto una forte vitalità dal punto di vista degli investimenti», osserva al CdT il direttore della Divisione dell’economia Stefano Rizzi. «C’è un bel fermento da parte degli imprenditori del settore: diversi progetti sono attualmente in esame e altri ne arriveranno. Grazie al credito quadro sarà possibile continuare a sostenere questo settore fondamentale per l’economia cantonale e ci aspettiamo di mantenere un importante effetto leva, in linea con il recente passato».