Meccanismi di controllo per regolare lo stato di necessità? Per il Governo sono «difficilmente implementabili in situazioni di crisi complesse». È questa, in estrema sintesi, la replica del Consiglio di Stato all’iniziativa parlamentare presentata lo scorso 24 maggio dall’UDC che chiedeva di introdurre una serie di punti volti a restringere i margini di manovra dell’Esecutivo nell’ambito dell’applicazione del diritto d’urgenza, che si concretizza qualora venga decretato lo stato di necessità.

Nell’invitare il Parlamento a respingere l’iniziativa parlamentare in oggetto, il Governo spiega che «l’uso dello stato di necessità» avviene «con la giusta e dovuta ponderazione, ma quando esso si rende indispensabile deve essere possibile procedere con altrettanta rapidità e semplicità». Insomma, una simile decisione viene presa per far fronte a situazioni di crisi, appoggiandosi «su specialisti della materia». Coinvolgere il Parlamento in un caso di stato di necessità, prosegue l’Esecutivo, «non significherebbe altro che applicare le regole “normali” di fronte ad una situazione “anormale” e che comporterebbe un rallentamento delle procedure e, soprattutto, delle decisioni straordinarie, da adottarsi rapidamente a favore dell’obiettivo da raggiungere». Il Governo si dice infine persuaso che «si possa sempre ulteriormente migliorare, motivo per cui, nell’ambito della revisione della legge sulla protezione della popolazione, prevista per il 2021, verrà ulteriormente approfondito il regime dello stato di necessità, anche attraverso un’analisi di diritto comparato con le vigenti legislazioni degli altri Cantoni in materia».

Attualmente, dunque, il Governo ritiene che esistano già le opportune e imprescindibili basi legali che regolano lo stato di necessità e si dice persuaso «che esse non debbano venir limitate, ma possano semmai essere completate da una esplicita norma che imponga una verifica a mano di un rapporto redatto dall’autorità esecutiva». Questo rapporto «dovrebbe servire a trarre degli insegnamenti e delle conseguenze da quanto fatto, senza voler diventare uno strumento di disputa politica, quanto piuttosto un sistema di miglioramento costante a favore degli organi politici ed esecutivi chiamati a operare in contesti straordinari e imprevedibili, nell’ottica di anticipare, in futuro, situazioni simili e poter disporre quindi già di strategie e pianificazioni eventuali».

La discussione in Gran Consiglio

Il tema dello stato di necessità, lo ricordiamo, era approdato in Gran Consiglio lo scorso 24 novembre, quando il plenum si era espresso sul messaggio contenente le motivazioni che hanno spinto il Governo a decretarlo lo scorso marzo. Il rapporto di compromesso della Commissione gestione e finanze (approvato con 64 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto) riteneva, in estrema sintesi, che lo stato di necessità fosse giustificato, ma che in questa seconda ondata il Parlamento «andrà maggiormente coinvolto».

Le richieste democentriste

Nella mozione dell’UDC viene chiesto che: lo stato di necessità abbia una durata limitata massima di due mesi (da discutere), sempre rinnovabili anche per un periodo più breve; ogni rinnovo deve essere approvato dal Gran Consiglio; ogni decisione presa dal Governo durante lo stato di necessità deve essere formalizzata con decreto straordinario e trasmesse per conoscenza immediatamente all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio; le decisioni che hanno un impatto finanziario devono essere immediatamente trasmesse anche alla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio; la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio crea una Sottocommissione per seguire gli aspetti finanziari durante tutto il periodo dello stato di necessità.

