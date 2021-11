Il Consiglio di Stato torna alla carica e chiede una modifica della legge che regola l’accesso alla riserva federale in modo da poter coprire, con la parte di questo fondo che spetta al Ticino, anche le misure economiche – comprese le rinunce di incasso, i versamenti indiretti – messe in atto durante la prima ondata pandemica.

Rinunce d’incasso

Il nostro cantone, lo ricordiamo, lo scorso 9 settembre aveva già chiesto a Berna di riconoscere e rimborsare, nell’ambito del versamento della prima tranche della riserva, sei misure per un totale di oltre 23 milioni di franchi: la rinuncia alla riscossione della tassa sulla sicurezza esterna di eventi sportivi; la riduzione delle tasse demaniali per uso del suolo pubblico e degli affitti per attività commerciali di ristorazione e alloggio in stabili...