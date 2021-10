Qualche perplessità in più è stata espressa dal PPD. Una parte importante dei deputati popolari democratici, spiega il capogruppo Maurizio Agustoni, non sosterrà l’iniziativa così com’è: «Il testo non convince fino in fondo perché indica chiaramente di ridurre la spesa ma non mette alcun paletto agli ambiti che sarebbero toccati. Nella situazione attuale riteniamo che ci sono fasce della popolazione che vanno tutelate». In parole povere, i tagli al sociale non sarebbero ben visti. Per questo, il gruppo valuterà entro venerdì se proporre alcune modifiche.