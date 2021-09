Tempo di bilanci e tempo di guardare avanti per il PPD. Questa sera il Comitato cantonale dei popolari democratici riunito a Sant’Antonino, come previsto dagli statuti ha deciso di rinnovare l’Ufficio presidenziale del partito per i prossimi quattro anni: alla testa del PPD resta dunque Fiorenzo Dadò, affiancato da Marco Passalia e Giorgio Fonio.

Il rinnovo delle nomine statutarie è stata quindi anche l’occasione per lo stesso Dadò per trarre un bilancio dell’attività del partito negli scorsi anni e guardare al futuro, con l’orizzonte ben puntato sulle elezioni cantonali del 2023.

Citando il programma lanciato nel 2019, il presidente ha innanzitutto voluto ricordare «gli atti concreti e tangibili» che il PPD ha portato avanti: dalla proposta per gli incentivi di assunzione dei disoccupati ultra cinquantenni, alle iniziative cantonali contro i licenziamenti abusivi delle giovani mamme, passando per le due iniziative per abbassare le imposte di circolazione («che in Ticino sono le più care della Svizzera») e la recentissima proposta per la deduzione fiscale dei costi dell’affitto.

Guardando ai prossimi mesi, Dadò ha poi annunciato diversi temi che intende portare avanti: «Nel prossimo futuro presenteremo ad una ad una altre proposte del nostro programma. Tanto per citarne tre in preparazione; l’iniziativa per defiscalizzare il volontariato sociale a favore degli anziani e dei disabili, la creazione della Corte dei conti per garantire una maggior trasparenza nell’uso del denaro pubblico, oppure l’iniziativa per un aiuto finanziario del Cantone nell’edilizia scolastica, oggi a carico dei Comuni». Particolare attenzione è poi stata data al problema del calo democrafico. Un tema sul quale lo stesso Dadò, deluso dalla risposta «insoddisfacente» data dal Governo a un’interrogazione sulla problematica, non ha escluso il lancio di un’iniziativa popolare.

Inoltre, un altro tema che impegnerà il partito nei prossimi mesi riguarda la possibilità di cambiare nome al partito come fatto sul piano nazionale: «Dopo il cambiamento del nome del partito nazionale e la richiesta del nostro presidente Pfister di prendere una decisione entro il 2025, sarà necessario anche in Ticino avviare una riflessione il più ampia possibile, che non si limiti al nome ma che dia una rinfrescata agli indirizzi e ai valori, non sempre chiari e attuali», ha affermato Dadò, precisando poi di augurarsi di poter organizzar il congresso del partito «verso la fine di giugno del prossimo anno».

Insomma, di carne al fuoco in casa PPD non ne mancherà di certo nei prossimi mesi.

Il parlamentino del PPD si è poi detto contrario al «Matrimonio per tutti» in votazione il 26 settembre, così come all’iniziativa 99%. Per le votazioni sul piano cantonale si sono detti contrari all’iniziativa sulla legittima difesa e a quella per l’introduzione del formulario ufficiale ad inizio locazione. Voto contrario, infine, anche per il referendum finanziario obbligatorio e il relativo contro progetto.

©CdT.ch - Riproduzione riservata