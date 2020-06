Dopo la sentenza del Tribunale federale e un’interpellanza sul tema, l’MPS torna a parlare della tassa di collegamento e dei prelievi effettuati finora dalle aziende sui salari dei dipendenti per finanziare tale onere. «Ecco cosa ci scrive una delle tante persone che ci ha contatti dopo la nostra interpellanza dei giorni scorsi sulla tassa di collegamento a questo punto indebitamente trattenuta: “Ho lavorato per la ....fino a circa metà del 2019. Ho pagato la tassa di collegamento per 2-3 anni, e come me altre 160 persone che affittano un posteggio su quel piazzale. Ora, oltre al fatto che vorrei proprio sapere cosa Zali intende fare dei miei soldi ... come farò a farmi rimborsare 12x 80.- x 3 anni...?? un bel gruzzoletto! e come me ci saranno migliaia e migliaia di persone...”», si legge nella presa di posizione dell’MPS, che spiega che il caso non è isolato. «Quanti milioni sono stati indebitamente incassati (e non restituiti finora) da parte di tutte le aziende del Cantone visto che i lavoratori e le lavoratrici sottoposti a questa tassa dovrebbero essere circa 15.000?», chiede il gruppo.