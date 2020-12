Con la scomparsa di Flavio Cotti la Svizzera e il Ticino perdono una delle personalità politiche più importanti della seconda metà del 20 esimo secolo. Consigliere Federale per un decennio (dal 1987 al 1999), due volte presidente della Confederazione, consigliere di Stato per due legislature (dal 1975 al 1983), consigliere Nazionale, deputato al Gran Consiglio e anche, in giovane età, consigliere comunale a Locarno: è stato politicamente attivo a tutti i livelli, sempre lasciando un’impronta forte, professionale e i tratti di un impegno politico saldamente ancorato nei valori dell’ispirazione e dell’umanesimo cristiano.

È impossibile ripercorrere in poche righe la sua poderosa e generosa carriera politica. Mi piace coglierne alcuni aspetti per associarli a progetti concreti che ha perseguito...