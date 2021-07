Il Ticino si è detto favorevole all’introduzione di un test COVID obbligatorio per le persone cui è stato negato l’asilo e devono partire. Il relativo progetto di modifica della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, lo ricordiamo, era stato messo in consultazione dal Consiglio federale e il termine per la procedura era scaduto lo scorso 7 luglio. Stando al Governo, sempre più persone hanno rifiutato di il test COVID proprio per evitare l’allontanamento dalla Svizzera (a fine aprile, nei centri federali d’asilo a rifiutarsi erano state 22 persone, salite a 50 a fine maggio). Berna vorrebbe dunque modificare la legge rapidamente, con validità fino al 31 dicembre 2022. Tale misura dovrebbe consentire di risparmiare sui costi, specie per i Cantoni che sono responsabili per le espulsioni. Il Parlamento dovrebbe dichiarare urgente la revisione legislativa.

Tornando al Ticino, il nostro cantone ritiene che tale misura «permette di attuare l’allontanamento di persone straniere oggetto di una decisione cresciuta in giudicato sia nel contesto della procedura ordinaria sia nel contesto della procedura Dublino». Inoltre, «la codificazione di questo obbligo in una legge formale consente di avere una base legale sufficiente e, inoltre, il fatto che la misura debba essere evitata in caso di pericolo per la vita della persona straniera, rende la stessa rispettosa del principio di proporzionalità».

In questo senso – si legge nella risposta del Governo, datata 7 luglio – «la possibilità di effettuare tali allontanamenti permette un contenimento dei costi, basti pensare all’eventuale proroga del periodo di carcerazione amministrativa oppure al possibile annullamento di un volo». A carico della Confederazione e dei Cantoni «rimangono i costi del test COVID-19, i quali sono tuttavia contenuti (da 100 a 200 franchi per persona) e per un numero ristretto di persone straniere».

Il progetto, presentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, divide però gli animi: se per la sinistra e le organizzazioni vicine a queste persone si tratta di una misura sproporzionata, per la destra è in gioco la credibilità della politica d’asilo elvetica.

