«Test di massa anche nelle scuole ticinesi»

Il sindacato OCST-Docenti ha scritto al direttore del DECS Manuele Bertoli per chiedere che vengano aggiunti due elementi al Piano di protezione COVID-19 per gli istituti scolastici presentato lo scorso venerdì . In primo luogo il sindacato osserva che «è necessario specificare l’uso che verrà fatto da parte dei direttori, delle segreterie, e dei funzionari dirigenti e amministrativi dei dati contenuti nei formulari di autocertificazione facoltativi compilati da docenti e allievi». «Si tratta - scrive ancora il sindacato - di un’indicazione necessaria ai fini di una piena e certa tutela dei dati di docenti ed allievi».

Inoltre, «tenuto conto sia del rischio di diffusione della COVID nelle scuole al rientro dalle vacanze, sia delle reiterate raccomandazioni formulate ancora recentemente dal Dipartimento federale dell’interno affinché si effettuino ripetuti test di massa nelle scuole», l’OCST-Docenti ha chiesto al DECS di «monitorare più da vicino la situazione anche in Ticino effettuando almeno un test di massa entro la fine del mese di settembre, per valutare gli effetti reali delle misure adottate durante le prime due settimane». Infine l’OCST-Docenti chiede di «considerare l’opportunità di effettuare test di massa periodici nelle scuole, se non settimanalmente, come accade in altri Cantoni, almeno ogni tre o quattro settimane per verificare se l’andamento del contagio negli istituti sia in linea con quello generale cantonale o se vi siano tendenze specifiche più o meno gravi su cui intervenire puntualmente modificando il piano di protezione».