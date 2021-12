Il fronte della sinistra ticinese si è unito per di «no al degrado della qualità del servizio pubblico, del settore sociosanitario e della formazione». Sono infatti ben ventuno, tra associazioni, partiti e sindacati, gli enti che hanno deciso di sostenere il referendum promosso dalla VPOD contro il decreto legislativo (approvato in ottobre dal Parlamento) che prevede di raggiungere il pareggio economico delle finanze cantonali entro il 2025 agendo prioritariamente con misure di contenimento della spesa. Un referendum la cui raccolta firme è andata ben oltre le aspettative: sono infatti 10.263 (di cui oltre 8 mila già vidimate) le sottoscrizioni che il comitato promotore ha consegnato ieri pomeriggio alla Cancelleria dello Stato.

Il dibattito, quindi, è lanciato, e il popolo con ogni probabilità sarà chiamato alle urne in maggio

Insomma, per dirla con le parole del granconsigliere socialista e sindacalista della VPOD Raoul Ghisletta, quelle oltre 10 mila firme rappresentano l’opposizione «a una manovra finanziaria dai contenuti tecnici, ma con risvolti pratici». Ovvero, un referendum «per opporsi ai tagli nel settore sociosanitario, alle case per anziani, ma anche al settore della formazione, della giustizia, così come quello dei servizi sociali e ambientali». Il dibattito, quindi, è lanciato, e il popolo con ogni probabilità sarà chiamato alle urne in maggio.

Metà e metà

In buona sostanza, la sinistra contesta con forza il raggiungimento del pareggio di bilancio agendo solo sulla spesa, escludendo a priori interventi sulle entrate. E questo anche perché, ha rimarcato Ghisletta, «è la stessa legge a imporre che in caso di manovre di rientro si intervenga su entrambi i fronti». Ad esempio, ha ricordato il sindacalista, con la manovra del 2019 le misure erano ben più equilibrate, con interventi nell’ordine del 50% sulle spese e dell’altro 50% sulle entrate. Ghisletta ha poi voluto contraddire «la fantasia» secondo cui il decreto sarebbe declamatorio. Così non è, a mente del granconsigliere, poiché anche se non prevede tagli automatici alla spesa, il decreto «indica al Governo la via da seguire. E il Governo ha ampio margine di manovra». Ad esempio, ha ricordato, «per la manovra del 2019 il 60% delle misure erano state fatte direttamente dal Consiglio di Stato». E oltre a ciò, ha aggiunto, vogliamo sfatare «la mitologia secondo cui sono solo le spese a creare problemi alle finanze dello Stato. Non dobbiamo dimenticare i pacchetti di sgravi fiscali promossi in questi anni per circa 330 milioni di franchi». Insomma, ha concluso, «voler intervenire unicamente sulla spesa è una deformazione ideologica, che non corrisponde ai dati reali, e contro cui ci opponiamo».

Due visioni alle urne

Sulla stessa linea anche il granconsigliere dei Verdi Marco Noi: «Incaponirsi sul contenimento della spesa, dandosi pure un limite di tempo, è un’assurdità», specialmente in un momento storico «in cui abbiamo bisogno di tutti gli strumenti a nostra disposizione, compresa la leva fiscale, per poter affrontare questo periodo turbolento». Ed ecco che, ha sottolineato Noi, in questo contesto «è importante dare alla cittadinanza la possibilità di poter riflettere su questo tema, e poi decidere alle urne».

Un voto popolare, ha poi sottolineato Adriano Venuti del PS, che permetterà a tutti di «decidere in che tipo di società, in che tipo di Stato, vogliamo vivere»: «Uno Stato attento ai cittadini più bisognosi, oppure in uno Stato visto come il demonio, salvo poi aggrapparvisi quando ci sono in gioco i propri interessi personali».

Sanità, scuola e parità

Durante la presentazione i rappresentanti delle varie associazioni hanno poi portato numerose argomentazioni a sostegno del no al decreto. Ad esempio, è stato fatto notare che l’impostazione scelta con il decreto «è un attacco frontale allo Stato» (Graziano Pestoni, associazione per la difesa del servizio pubblico), oppure che «il Ticino è tra gli ultimi Cantoni in Svizzera per la spesa destinata al settore della formazione (Francesco Cavalli, associazione per la scuola pubblica) e che «per contrastare il fenomeno della fuga dei cervelli occorre uno Stato forte» (Rudi Alves, SISA). Parafrasando l’economista John Maynard Keynes, Beppe Savary del Forum Alternativo ha invece insistito sul fatto che «in una situazione di crisi lo Stato deve investire con misure anti cicliche e non certo risparmiare».

Infine, la deputata di Più Donne Tamara Merlo ha evidenziato il fatto che la pandemia «ha accresciuto le disparità e la povertà. E ad essere colpite sono state soprattutto le donne. Dovesse quindi passare il decreto per il contenimento della spesa, esso sarà un grave ostacolo a quella parità che stiamo aspettando da sempre».

©CdT.ch - Riproduzione riservata