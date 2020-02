Ticino e Berna, la collaborazione per la lotta alla mafia è solida e garantita

Il Consiglio di Stato, in risposta a un’interrogazione del liberale radicale Matteo Quadranti sulle mafie in Svizzera e il coordinamento tra Ministero pubblico del Canton Ticino (MPC) e Ministero pubblico della Confederazione (MP), ribadisce la collaborazione garantita e ben consolidata tra la Confederazione e i Cantoni, tra cui il Ticino, in materia di organizzazioni criminali. Nell’atto parlamentare, il deputato sollecitava il Governo sul quantitativo di deleghe che vi sono state negli ultimi dieci anni da parte dell’MP a favore del Ministero pubblico cantonale. «Il Ministero pubblico cantonale ha indirizzato al Ministero pubblico della Confederazione 115 domande di assunzioni di procedimenti penali, delle quali 97 effettivamente riprese», si legge nella risposta del Consiglio di Stato. E sottolinea: «Tali domande di assunzione di procedimenti penali non hanno mai avuto come oggetto l’ipotesi di reato di organizzazioni criminali (art. 260ter CP)». Per quanto riguarda la presenza di una figura incaricata che funge da coordinatore/supervisioni per tali attività, il Ministero pubblico ticinese rileva che «già solo per ragioni di risorse, non vi è una persona designata che possa svolgere una concreta e costante attività di coordinamento in questo ambito. Vi è comunque un magistrato che funge da SPOC (Single Point Of Contact) a beneficio delle forze di Polizia».