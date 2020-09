Game, set, match. In 22 pagine di sentenza, datata 20 agosto 2020, il Tribunale federale (TF) ha respinto entrambi i ricorsi inoltrati dall’avvocato Gianluca Padlina che contestavano la validità del turno di ballottaggio per l’elezione dei deputati al Consiglio degli Stati, avvenuta il 17 novembre 2019. Quella domenica, lo ricordiamo, erano stati eletti il democentrista Marco Chiesa e la socialista Marina Carobbio, che aveva superato di una manciata di voti, 46 per la precisione, il consigliere agli Stati uscente Filippo Lombardi. Secondo Padlina, però, a monte vi erano stata delle irregolarità per quanto riguarda l’invio del materiale di voto – il quale, a suo dire, in molti comuni era stato tardivo. Tenuto conto del risicato scarto di voti tra il secondo e il terzo classificato, l’avvocato...