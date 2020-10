Il Gran Consiglio torna a riunirsi questo pomeriggio a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona dopo le due trasferte «extra muros» in riva al Ceresio. Lo farà tra barriere in plexiglass tra i deputati e misure igieniche accresciute. Vista la particolare situazione sanitaria, il presidente del Legislativo Daniele Caverzasio ha inviato una lettera ai deputati in cui ricorda che «all’interno dell’aula e negli spazi adiacenti, come pure nelle sale commissionali, tutti i presenti dovranno indossare la mascherina che verrà fornita all’ingresso dai militi della Protezione civile presenti per il rilevamento della temperatura». Viene poi precisato che «durante l’intera seduta la buvette e lo spazio fumatori rimarranno chiusi». Le sedute, fino a nuovo avviso, si svolgeranno a porte chiuse e l’accesso alle tribune sarà concesso unicamente ai giornalisti accreditati.

Il giorno della verità in vista delle comunali

È il giorno della verità per le congiunzioni elettorali in ottica cantonale e comunale. A 18 anni dalla loro soppressione, il Gran Consiglio si esprimerà su un’iniziativa parlamentare generica interpartitica – presentata lo scorso anno dall’allora deputato dell’UDC Piero Marchesi e dai deputati Boris Bignasca (Lega), Ivo Durisch (PS) e Nicola Schoenenberger (Verdi) – che, in estrema sintesi, ne chiede la reintroduzione.

Sul fronte delle alleanze partitiche i giochi sembrano ormai fatti e le posizioni emerse in Commissione costituzione e leggi non dovrebbero cambiare. Da una parte Lega, PS e UDC voteranno il rapporto di maggioranza favorevole alla proposta. Dall’altra, PLR e PPD sosterranno quello di minoranza, contrario. La pura matematica sembra premiare il fronte del sì. Assumendo che tutti i deputati saranno presenti in sala e che ognuno si allinei alla posizione del suo gruppo, i favorevoli possono contare su 43 voti – 18 della Lega (il presidente del Legislativo, da prassi, non voterà), 13 del PS, 7 dell’UDC e 6 dei Verdi – a fronte dei 39 contrari del fronte PLR (23) e PPD (16).

Facile dunque comprendere come l’ago della bilancia sia composto dai partiti che non fanno gruppo (MPS, PC e Più Donne), al netto ovviamente delle assenze al momento del voto. In via Monte Boglia, ad esempio, tutti si ricorderanno di quella della deputata Silvana Minoretti che, nel dicembre del 2017, era al telefono proprio mentre il Parlamento si esprimeva sull’iniziativa per reintrodurre la possibilità di congiungere le liste. Il resto, come si suol dire, è storia: l’iniziativa finì in parità (42 sì e 42 no) e si dovette rivotare nella prima sessione di gennaio 2018. In quell’occasione, a spuntarla erano stati i contrari.

In questa sorta di secondo round, i sette voti dei partiti di opposizione potrebbero come detto rivelarsi decisivi: l’MPS aggiunge tre «no», Più Donne due. Cinque voti parzialmente controbilanciati dai due del Partito comunista, formazione politica che storicamente ha spesso ricorso alle congiunzioni. I contrari potrebbero quindi contare su 44 voti, i favorevoli su 45. La sfida è aperta e si giocherà all’ultimo voto.

Favorevoli e contrari

«È un tema di cui si è molto discusso nel corso degli ultimi anni ma siccome esiste a livello federale non vedo perché questa possibilità – che non è assolutamente un obbligo - non possa essere concessa anche a livello cantonale e comunale», osserva la relatrice di maggioranza Lara Filippini (UDC). «Soprattutto in ottica comunale sarebbe uno strumento utile e necessario. L’esperienza dopo 18 anni ci dice che l’introduzione del divieto di congiunzione delle liste non era necessaria per combattere il fenomeno delle congiunzioni di facciata in quanto il sistema della miglior media per l’elezione del Municipio è più che sufficiente».

Da noi contattato, il relatore di minoranza Paolo Ortelli ha elencato tre motivi principali che dovrebbero far pendere l’ago della bilancia verso il «no»: «Quando nel 2002 il legislatore ha apportato questa modifica (la fine delle congiunzioni a livello comunale e cantonale, ndr.) l’ha legata a una altrettanto importante, ovvero il metodo di elezione dei Municipi. In quel caso venne deciso anche l’abbassamento della soglia di sbarramento come contraltare alla fine delle congiunzioni». Il secondo motivo è legato all’opportunità di apportare un simile cambiamento «a colpi di maggioranza risicate». La Legge sull’esercizio dei diritti politici, osserva Ortelli, «deve essere la miglior sintesi per rappresentare il voto dei cittadini. Per un cambiamento così grande servirebbe quantomeno un’ampia maggioranza parlamentare». Infine, il relatore di minoranza rileva come «dopo sei mesi di lavori commissionali, nessuno sia stato in grado di dire oggettivamente dove sono i problemi o le disparità attuali». Per esempio, conclude «non emergono disfunzioni particolari e oggettive del sistema, così come possiamo constatare come non vi siano parti delle sensibilità politiche dei cittadini di questo cantone che non riescano ad essere rappresentate».

©CdT.ch - Riproduzione riservata