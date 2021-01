Il tema, lo ricordiamo, era già stato dibattuto nel corso della sessione parlamentare di dicembre. Sul principio i deputati erano tutti d’accordo, ma a causa di un errore formale il relativo rapporto favorevole della Gestione è stato rinviato in commissione. Nelle conclusioni, infatti, si invitava il plenum a «ritenere evasa» la mozione (invece di approvarla). Come però fatto notare da Giovanna Viscardi (PLR), il termine «evaso» indica che il problema è già stato risolto. Da qui la proposta di rinviare il rapporto in Commissione gestione e finanze per una riformulazione.