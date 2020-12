Piccolo intoppo nella votazione per il rinnovo decennale delle cariche in seno alla Magistratura. Poco dopo la distribuzione delle schede gialle per il voto, il presidente del Legislativo Daniele Caverzasio ha invitato i parlamentari a stracciarle, in quanto alcuni colleghi in sala avevano sbagliato a compilarle (ad esempio ponendo troppe «crocette» rispetto alle 20 consentite). Il risultato? Tutto da rifare. Ai parlamentari sono state distribuite delle nuove schede, questa volta di colore bianco. Dalla sala si sono alzate le voci di protesta di alcuni parlamentari. «Se non sappiamo neppure mettere delle crocette...», ha commentato qualcuno.