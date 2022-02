«Di fronte a questo quadro politico desolante, non mi resta che ritirare l’iniziativa parlamentare». Così, un po’ a sorpresa, il deputato socialista Raoul Ghisletta ha di fatto riportato ai piedi della scala (perlomeno sul piano politico) la questione del finanziamento che ogni anno Cantone e Comuni assicurano all’OSI.

Sul tavolo, oggi in Gran Consiglio, erano presenti ben tre rapporti: il primo (firmato dalla maggioranza) prevedeva un di mantenere l’attuale contributo cantonale, formalizzandolo però in un’apposita convenzione che lo rendesse più stabile, lasciando al contempo ai Comuni la facoltà di contribuire (o meno) al finanziamento dell’OSI. Il secondo rapporto, proposto appunto da Ghisletta, prevedeva un impegno finanziario anche da parte di Comuni (come richiesto dall’iniziativa originale)....