Dopo un 2017 incoraggiante e un 2018 in chiaroscuro, l’esercizio 2019 dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) si è chiuso con un risultato molto positivo. Per quanto riguarda la gestione del patrimonio, si legge in una nota dell’IPCT, il rendimento si attesta al 9,5%, un risultato nettamente migliore del -2,0% di due anni fa e del 6,4% del 2017. Il grado di copertura globale è invece risalito dal 63,6% al 66,3% ma rimane al di sotto del grado di copertura previsto dal piano di finanziamento (69,8%). Questo risultato segue i rialzi del mercato azionario. Lo scorso anno, infatti, «le azioni svizzere hanno conseguito una performance di ben il 30,6% nel 2019 mentre le azioni estere hanno avuto un rendimento superiore al 20%». A titolo di paragone, al 31 dicembre il settore azionario rappresentava il 26,2% del patrimonio totale investito dell’IPCT. Nel 2018, come noto, era andata decisamente peggio. Il rendimento delle azioni era stato marcatamente negativo, con quelle svizzere che avevano fatto segnare il -8,6% e quelle estere perdite ancora superiori. Buone notizie arrivano anche dal mercato obbligazionario: lo scorso anno, prosegue la nota dell’IPCT, i rendimenti sono stati positivi (3,2% per le obbligazioni in franchi, 3,9% per le obbligazioni statali estere e 8,9% per le obbligazioni emesse dalle aziende estere). La performance è stata raggiunta anche grazie ai buoni rendimenti realizzati con gli investimenti immobiliari diretti e indiretti. Nel 2019 hanno raggiunto il 4,2% (a fronte del 4,7% nel 2018), rispettivamente il 4,4% (il 4,1% nel 2018).