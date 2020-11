Visto il potenziale pericolo di contagio rappresentato da aperitivi, ritrovi natalizi, cene aziendali, perché non cercare collaborazioni con le attività locali, siano esse ristoratori, esercizi o negozietti di paese? È questo, in estrema sintesi, l’appello rivolto dai deputati Claudio Isabella (PPD) e Stefano Tonini (Lega), dal segretario cantonale del PLR Andrea Nava e dal vicepresidente cantonale del PS Evaristo Roncelli alle aziende sul territorio. Parliamo di «realtà che soffrono, per svariati motivi. E che oggi hanno bisogno un aiuto: dallo Stato evidentemente ma anche da noi tutti – cittadine e cittadini – che nel nostro piccolo possiamo dare una mano. Pensando globale ma agendo locale», si legge nella missiva. «E allora anche le direttrici e i direttori d’azienda hanno una responsabilità. Se è vero che la loro priorità numero uno è oggi quella di salvare l’attività e garantire anche in futuro i posti di lavoro – e quindi dignità – è anche vero che riconoscere gli sforzi straordinari delle collaboratrici e dei collaboratori aziendali che negli ultimi mesi sono stati confrontati con situazioni mai vissute in precedenza, potrebbe essere socialmente responsabile. E apprezzato».