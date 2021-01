D’altronde è facile comprendere il perché: per 47 anni e ben 13 legislature, Agostinetti è stata un vero e proprio punto di riferimento per tutti i deputati oltre che un’importante memoria storica della cronaca politica del cantone. Prima della consegna di un omaggio floreale, tutti i presenti si sono alzati in piedi per ringraziarla dell’aiuto e... della pazienza dimostrata.