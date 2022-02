L’ente o la persona a cui la Commissione gestione e finanze affiderà il mandato per svolgere l’audit esterno chiamato a fare chiarezza sul caso dell’ex funzionario del DSS sarà selezionato tramite un concorso su invito. È quanto ha stabilito oggi la stessa Commissione, come riferito al CdT dalla presidente Anna Biscossa (PS). Al momento, la Gestione sta pure discutendo il budget da mettere a disposizione dell’auditor per l’inchiesta. Le prime ipotesi indicano un tetto massimo di 250 mila franchi, eventualmente prorogabile di altri 50 mila, per un totale dunque di 300 mila franchi. Il via libera da parte del Gran Consiglio per l’audit esterno «potenziato», lo ricordiamo, è stato dato a larghissima maggioranza settimana scorsa.